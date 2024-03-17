ФСБ: украинские мошенники заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах

В Донецке ФСБ России по ДНР сообщила о разоблачении группы украинских мошенников, которые пытались склонить ветерана специальной военной операции Кирилла Сидорова к диверсии на избирательном участке. По данным службы, злоумышленники предложили Сидорову, ранее пострадавшему в ходе боевых действий, залить зеленкой урну для голосования, обещая взамен вернуть ему украденные деньги и доплатить компенсацию.

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Сидорову, получившему звонок якобы от представителей сотовой компании, сказали о блокировке его SIM-карты, что вызвало у него панику из-за связанных с номером важных данных. Мошенники убедили ветерана перевести на их счета значительную сумму, обещая после проведения диверсии на избирательном участке вернуть эти средства и выплатить компенсацию.

План предусматривал покупку Сидоровым полулитровой бутылки воды и зеленки, смешивание их и залитие полученным раствором урны на избирательном участке. Мошенники также заверяли, что все действия будут под контролем якобы их сотрудника Следственного комитета, который поможет вернуть украденные средства. Сидоров, осознав обман, обратился в полицию, дабы предупредить граждан о подобных мошеннических схемах.