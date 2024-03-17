Власти Китая предпочли блокировку TikTok в США продаже соцсети

В разгар обострения напряженности между США и Китаем из-за будущего TikTok, Пекин занял твердую позицию, предпочитая потенциальную блокировку социальной сети в Соединенных Штатах, чем позволить ее продажу американской стороне. Источники The Wall Street Journal сообщают, что китайское правительство выразило свою позицию владельцам ByteDance, компании-матери TikTok, подчеркнув свою решимость защитить национальные интересы и суверенитет в цифровом пространстве.

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Это заявление приходит на фоне рассмотрения американским Конгрессом законопроекта, предписывающего ByteDance отделить TikTok от своих структур или столкнуться с возможностью блокировки сервиса в стране. Данное предложение уже было одобрено Палатой представителей, где подавляющее большинство высказалось в его поддержку.

Такие действия со стороны американских властей рассматриваются как часть более широкой стратегии Белого дома, направленной на ограничение влияния технологических компаний из стран, считающихся недружественными, на внутренний рынок США. Позиция Пекина подчеркивает растущее противостояние в сфере глобальных цифровых технологий и ставит под сомнение будущее одного из самых популярных социальных приложений в мире на американском рынке.