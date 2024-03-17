Робот-«колобок» может прослушивать переговоры и работать в опасных для человека условиях

Научный коллектив Университета ИТМО представил инновационный робот-шар, способный выполнять разведывательные задачи в экстремальных условиях. Этот компактный робот, прозванный "колобок", обладает уникальной способностью прослушивать переговоры и осуществлять круговой обзор с помощью встроенных камер, делая его незаменимым помощником в зонах повышенной опасности.

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Разработанный с использованием передовых технологий 3D-печати, робошар оснащен высокопроизводительной печатной платой и четырьмя камерами, которые обеспечивают 360-градусный обзор. Такое оснащение позволяет роботу собирать разведданные, оставаясь незаметным для противника.

Ключевой особенностью робошара является его мобильность. Благодаря уникальной конструкции, робот способен перемещаться по сложной местности, при этом избегая застреваний и переворачиваний. Управление роботом осуществляется посредством низкочастотных беспроводных передатчиков, что значительно увеличивает дальность передачи данных и делает его незаменимым инструментом для ведения разведки в условиях, где находиться человеку рисковано.

В дополнение к военному применению, робошар обладает потенциалом использования в гражданских целях, таких как киноиндустрия и поисково-спасательные операции. Его модульная конструкция позволяет оснащать робота дополнительными сенсорами и камерами, расширяя тем самым спектр возможных задач.

Это изобретение открывает новые горизонты в области разведки и мониторинга, предлагая высокотехнологичное решение для ситуаций, где безопасность и оперативность сбора информации являются ключевыми факторами.