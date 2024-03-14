Дроны "Герань" были оснащены видеокамерами для ведения разведки в реальном времени, что усиливает их роль в военных действиях и представляет новые вызовы для ВСУ.

Военные действия на территории Украины стали свидетелями нового тактического поворота - дроны-камикадзе "Герань" теперь служат не только средствами поражения, но и передовыми разведчиками. Обновленные модели этих беспилотников оснащены системами видеонаблюдения, позволяющими проводить разведку в глубоком тылу противника, что значительно расширяет их функционал.

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Использование беспроводных сетей для передачи собранных данных на командные пункты позволяет в реальном времени получать изображение с дрона, что представляет собой значительное преимущество для оперативного планирования и реагирования. Это делает "Герань" важным инструментом в руках операторов, способным давать ценную информацию о расположении и перемещениях войск противника.

Однако такой метод передачи данных не лишен недостатков, включая повышенный риск обнаружения беспилотника из-за активного использования сигналов сотовой связи. Тем не менее, потенциальные выгоды от возможности управлять дронами динамически, адаптируя их маршруты в соответствии с текущей обстановкой, могут перевешивать эти риски.

Эксперты отмечают, что применение дронов в качестве разведывательных средств создает новые вызовы для украинской стороны, особенно учитывая способность этих беспилотников обеспечивать целеуказание для высокоточного вооружения. Это открывает дорогу для более эффективного применения артиллерии и ракетных установок, направленных по данным, полученным непосредственно с полетов "Герани".

В дополнение к собственным ударным возможностям, эти дроны теперь могут снабжать командование информацией о последствиях нанесенных ударов, позволяя корректировать последующие действия с учетом текущих условий на местности. Возможность съемки в ходе полета, даже без постоянного соединения, и последующая передача данных при восстановлении связи дополнительно увеличивает эффективность их использования.

С учетом этих новых возможностей, "Герань" значительно усиливает свои позиции как многофункциональное средство, способное осуществлять мониторинг, разведку и нанесение ударов на значительном удалении от линии фронта, предоставляя важную стратегическую информацию и увеличивая эффективность военных действий.