В рамках учений северокорейской армии, Ким Чен Ын лично испытал новейший танк, подчеркнув его ключевые боевые характеристики и важность для укрепления обороны страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял участие в тестировании последней модели танка на одном из военных полигонов страны. Это событие стало кульминацией масштабных соревнований танковых экипажей, прошедших под лозунгом совершенствования военного мастерства и координации действий на поле боя.

реклама

В ходе мероприятия Ким Чен Ын особо отметил новаторские решения, воплощенные в конструкции танка, и выразил уверенность в том, что эта машина значительно повысит боевую готовность северокорейской армии. По его словам, новая модель обладает выдающимися характеристиками маневренности и ударной мощи, что делает ее значительным вкладом в оборонную стратегию страны.

Следует отметить, что КНДР активно работает над усилением своего военного потенциала на фоне продолжающихся напряженных отношений с соседними государствами и международным сообществом. В последнее время страна заявила о значительном увеличении ядерного арсенала и разработке новых видов вооружений, что вызывает беспокойство на международной арене.