реклама
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял участие в тестировании последней модели танка на одном из военных полигонов страны. Это событие стало кульминацией масштабных соревнований танковых экипажей, прошедших под лозунгом совершенствования военного мастерства и координации действий на поле боя.
реклама
В ходе мероприятия Ким Чен Ын особо отметил новаторские решения, воплощенные в конструкции танка, и выразил уверенность в том, что эта машина значительно повысит боевую готовность северокорейской армии. По его словам, новая модель обладает выдающимися характеристиками маневренности и ударной мощи, что делает ее значительным вкладом в оборонную стратегию страны.
Следует отметить, что КНДР активно работает над усилением своего военного потенциала на фоне продолжающихся напряженных отношений с соседними государствами и международным сообществом. В последнее время страна заявила о значительном увеличении ядерного арсенала и разработке новых видов вооружений, что вызывает беспокойство на международной арене.