В ближайшее время состоится обсуждение проекта строительства трассы «Джубга — Сочи», которое предусматривает значительное улучшение транспортной доступности южного региона России.

Президент Владимир Путин анонсировал скорое обсуждение проекта дороги «Джубга — Сочи», которое значительно улучшит транспортную доступность курортной зоны. В разговоре с Дмитрием Киселевым на «Россия 1», глава государства подчеркнул актуальность этой инициативы для сокращения времени в пути от Москвы до Сочи, облегчив доступ к Черноморскому побережью для отдыхающих.

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Президент осветил необходимость определения финансовой схемы проекта, задача которого — уменьшить продолжительность поездки с текущего маршрута по трассе М-4 «Дон» в четыре раза. Эта мера направлена на поддержку семейных путешествий в автомобильном формате, особенно актуальных для семей с детьми.

Владимир Путин подчеркнул важность тщательного планирования строительства, которое может быть реализовано поэтапно или как единый проект. Он упомянул о важности соблюдения финансовой дисциплины и необходимости учета как общественных, так и экономических интересов в процессе реализации строительства.

Кроме того, глава государства выразил убеждение в значимости развития южных территорий России, видя в этом одну из ключевых стратегических задач.