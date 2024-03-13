Авиакомпания "Белавиа" выразила заинтересованность в приобретении российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New, стремясь модернизировать свой авиапарк.

Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" проявила активный интерес к приобретению современных российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New, как подчеркнул генеральный директор Игорь Чергинец. Это желание не связано с необходимостью отказа от западных аналогов, а скорее с амбицией обновить и модернизировать собственный флот воздушных судов современной и эффективной техникой.

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Игорь Чергинец поделился, что "Белавиа" уже давно находится в тесном сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией и ПАО "Яковлев", что обусловливает возможное участие Беларуси в производственных процессах. Также стоит отметить, что на территории Беларуси уже осуществляется выпуск некоторых компонентов и запчастей для данных воздушных судов.

Не без трудностей проходит процесс интеграции новых самолетов в парк "Белавиа". Текущая стадия разработок и испытаний МС-21 и Sukhoi Superjet New, а также задержки с импортозамещением компонентов, вносят коррективы в планы авиаперевозчика. В частности, МС-21-310 столкнулся с увеличением массы по сравнению с предыдущей версией, что сказалось на его летных характеристиках. А для двигателя ПД-8 SJ-100 требуются дополнительные доработки для достижения заявленных параметров.

Планы России по производству значительного количества воздушных судов к 2030 году, включая тысячу различных моделей, свидетельствуют о масштабности авиастроительной программы. В этот проект вложены значительные средства — более 865 млрд рублей, предназначенные для поддержки отечественного гражданского авиастроения.