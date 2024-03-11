Российские ученые совершают революцию в безопасности: система машинного зрения для обнаружения опасных предметов на фотографиях

В Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете (ПНИПУ) ученые сделали значительный прорыв, создав уникальную систему машинного зрения, способную точно выявлять опасные предметы на фотографиях. Этот научный подвиг не только укрепит безопасность, но и повысит эффективность систем видеонаблюдения.

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Идея разработки такой системы возникла из необходимости улучшить методы обнаружения опасных предметов на фотографиях с большим количеством людей. Ученые столкнулись с вызовом точного распознавания объектов на изображениях при изменении ракурса и качества снимка. Их решение – уникальная двухэтапная схема обработки изображений, которая учитывает контекст и перспективу кадра, повышая точность системы.

Применение этой технологии может быть разнообразным: от обеспечения безопасности на массовых мероприятиях до использования в системах видеонаблюдения в общественных местах. Уникальность этой разработки заключается в ее способности работать с контекстом изображения, что позволяет точно выявлять опасные предметы на фотографиях, повышая безопасность общества.



