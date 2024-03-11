Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Российские ученые создали систему машинного зрения, распознающую опасные предметы на фотографиях
Российские ученые совершают революцию в безопасности: система машинного зрения для обнаружения опасных предметов на фотографиях

реклама

В Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете (ПНИПУ) ученые сделали значительный прорыв, создав уникальную систему машинного зрения, способную точно выявлять опасные предметы на фотографиях. Этот научный подвиг не только укрепит безопасность, но и повысит эффективность систем видеонаблюдения.

реклама

Идея разработки такой системы возникла из необходимости улучшить методы обнаружения опасных предметов на фотографиях с большим количеством людей. Ученые столкнулись с вызовом точного распознавания объектов на изображениях при изменении ракурса и качества снимка. Их решение – уникальная двухэтапная схема обработки изображений, которая учитывает контекст и перспективу кадра, повышая точность системы.

Применение этой технологии может быть разнообразным: от обеспечения безопасности на массовых мероприятиях до использования в системах видеонаблюдения в общественных местах. Уникальность этой разработки заключается в ее способности работать с контекстом изображения, что позволяет точно выявлять опасные предметы на фотографиях, повышая безопасность общества.


#новости
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Курс биткоина впервые в истории превысил 6,5 млн рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый автобусный завод
2
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
7
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
2
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
Германия инвестирует миллиарды в строительство бункеров для защиты населения
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
+
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
+
Galaxy A35 5G появился в базе данных Geekbench
+
"Мертвой дороге" от Лабытнангов дадут вторую жизнь
3
В Швеции замечены неизвестные дроны на стратегических объектах
+
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
Недавнее обновление для Windows 10, патч KB5001716, вызывает проблемы у некоторых пользователей
8
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
В игре Helldivers 2 была представлена новая система Warbond
+
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
37
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
114
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
7
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
39
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
5
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

bzun
19:18
Я обычно тестирую ИИ на основе одного анекдота после рассказа я задаю вопрос и после ответа если таковой еще имеется становится ясно что это не ИИ а программа которая использует уже собранные пакеты д...
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Даниил Лавкрафт
19:18
А чёрт знает. Но я к примеру в одной лишь Elden Ring за три месяца накатал 300 с лишним часов. Учитывая что я занимался далеко не только одной этой игрой - данное число можно смело на два множить. Так...
Экран портативной консоли Steam Deck OLED может начать выгорать уже через 750-1500 часов
Truth85
19:17
Гоняя между кошельками монеты никак не повлияют на курс =\
NYT: Украинская армия получит только 12 пилотов, способных управлять F-16
Даниил Лавкрафт
19:10
"Эффект выгорания — это общая проблема OLED-дисплеев" - ну как бы да, но на своём Asus ROG Phone 5 я так этого счастья и не дождался. - С IPSниками проблем было гораздо больше - постоянно, на каждом ...
Экран портативной консоли Steam Deck OLED может начать выгорать уже через 750-1500 часов
bzun
19:10
Судя по видеоотчетам российская армия теряет в десятки раз больше техники и живой силы чем украинская.
МО РФ подтвердило вчерашнее уничтожение в зоне СВО очередного танка M1 Abrams производства США
DIDEI
18:58
Купляйце АэмДзи!
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
bzun
18:57
1800 за доску для интернета никто не даст. Обычно ноуты покупают для работы так что альтернатывы интел/амд нет и скоро не будет
Samsung готовит к выходу ноутбук Galaxy Book 4 Edge с процессором Snapdragon X Elite
Александр Дедок
18:51
маленькая кучка крупных держателей контролирует все. они могут банально друг другу перепродавать или даже между своими кошельками гонять для пампа.
NYT: Украинская армия получит только 12 пилотов, способных управлять F-16
Шакро Молодой
18:44
смысл? дерьма насрешь больше на матушку землю?
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
rackshazz
18:43
но недолго
Буданов заявил, что ГУР МО Украины готовит «серьёзную операцию» в Крыму
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем