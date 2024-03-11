Ученые из Северо-Кавказского федерального университета разрабатывают уникальное устройство - робота, который предназначен для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также для развития речи и двигательных функций.

Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) ведут разработку инновационного робота, который предназначен для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Этот уникальный проект призван стимулировать развитие речи и двигательных функций у таких детей и облегчить их социализацию.

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Главной целью создания робота-помощника является предоставление возможности детям с ОВЗ взаимодействовать с устройством с использованием синтезированной речи и команд. Робот будет оснащен специальной коммуникационной панелью, напоминающей пульт с клавишами, для удобства взаимодействия. Он будет реагировать на нажатия клавиш и голосовые команды, что сделает его эффективным инструментом обучения и развития для детей с ОВЗ.

Проект разрабатывается в формате гексапода - робота с шестью ногами, обеспечивая его устойчивость на различных поверхностях и мобильность. Команда ученых также работает над программным обеспечением и механической основой робота для максимальной эффективности его функционирования.

Создание такого устройства имеет большое социальное значение, поскольку позволяет детям с ОВЗ получать доступ к современным технологиям и помогает им в процессе обучения и развития. Подобные разработки ранее не были представлены на российском рынке, что делает этот проект еще более значимым.