Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предостерег НАТО от отправки войск на Украину, заявив, что такой шаг угрожает дипломатическому разрешению конфликта

Гуидо Крозетто, министр обороны Италии, выразил озабоченность по поводу возможной отправки войск НАТО на Украину, подчеркнув, что такой шаг противоречит дипломатическому решению ситуации. Комментарии Крозетто последовали после заявлений представителей Франции и Польши о поддержке Украины, включая военную помощь. Итальянский министр подчеркнул, что решения НАТО должны приниматься коллективно, а действия отдельных стран не должны интерпретироваться как позиция всего альянса.

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Эмманюэль Макрон, президент Франции, ранее заявил о необходимости поддержки Украины, не исключая отправки войск. Однако позже было уточнено, что речь идет скорее о саперах и инструкторах, а не о боевых подразделениях. Радослав Сикорский, глава МИД Польши, также не исключил возможность нахождения сил НАТО на Украине, но в Минобороны страны отметили отсутствие таких планов.

Ряд стран, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Словакию, Чехию и Швецию, высказались против отправки войск на Украину, поддерживая дипломатический путь решения конфликта.