Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

По последним данным опроса, проведенного агентством Kyodo, поддержка правительства Японии снизилась до исторически минимального уровня в 20,1%. С декабря прошлого года уровень одобрения действий кабинета премьер-министра Фумио Кисиды упал на 2,2 пункта. Противники текущего правительства составляют 64,4% опрошенных, что на 5,5 пунктов больше, чем в конце предыдущего года. Рейтинг поддержки правящей Либерально-демократической партии также уменьшился на 1,5 пункта, достигнув отметки в 24,5%.

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Основной причиной снижения поддержки стал значительный скандал, связанный с неправомерными действиями в отчетах о политических пожертвованиях внутри партии. Дополнительно, почти 90% опрошенных жителей страны выразили мнение о том, что не заметили улучшений в экономической ситуации страны.

Скандал касается неправильного использования средств, собранных на мероприятиях для сбора пожертвований одной из ведущих фракций ЛДП, известной как «фракция Абэ». Собранные суммы превысили необходимые для деятельности партии, однако избыток средств не был должным образом задекларирован. Хотя Фумио Кисида непосредственно в скандал не вовлечен, его правящая партия потерпела серьезные репутационные потери. В результате скандала в декабре было принято решение об отставке четырех министров и еще 11 высокопоставленных чиновников из ЛДП.