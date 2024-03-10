В свете возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США, дипломаты стран-членов НАТО выразили опасения относительно будущего альянса и потенциального выхода США из его состава.

Европейские страны, члены НАТО, сталкиваются с необходимостью готовиться к потенциальному выходу США из военного альянса. По информации Telegraph, дипломаты из стран-участниц обеспокоены возможным исходом президентских выборов в США, который может привести к такому сценарию при возвращении Дональда Трампа к власти.

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Источники указывают на то, что европейским столицам следует серьезно переосмыслить свои оборонные стратегии и возможности в контексте предупреждений о том, что Трамп может рассмотреть возможность выхода США из альянса. Несмотря на то, что Трамп явно не высказывался о намерении покинуть НАТО, его предыдущие заявления наводят на мысль о желании пересмотреть условия участия США в альянсе, в частности, требуя от других членов увеличения вклада в оборонный бюджет.

Такая перспектива вызывает беспокойство среди союзников по НАТО, осознающих важность американского участия для стабильности и безопасности альянса. Подготовка к возможному сценарию выхода США ставит перед европейскими странами задачу укрепления собственных оборонных механизмов и поиска новых путей обеспечения безопасности региона.