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Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг и признать проигрыш
Папа Римский Франциск призвал Украину проявить мужество и готовность к мирным переговорам, обращая внимание на роль международных посредников, таких как Турция, в поиске решения конфликта.

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Папа Римский Франциск высказался о ситуации на Украине, подчеркнув значимость мирных переговоров. В преддверии интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, которое ожидается 20 марта, он отметил, что сторона, находящаяся в более сложном положении, должна проявить смелость и открыться для диалога. Специально отправленный в Вену представитель Ватикана, Анна Моррис, донесла эту позицию до австрийских властей и руководства Raiffeisen Bank, призывая не опасаться вести переговоры для урегулирования конфликта.

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Ватикан уточнил, что слова Папы о "белом флаге" не означают капитуляцию, а символизируют стремление к прекращению огня и началу мирных дискуссий. Понтифик подчеркнул важность международного посредничества в данном процессе, упомянув о готовности Турции выступить в роли медиатора.

Политолог Георгий Бовт критично оценил высказывания Папы, указав на их общий характер и отсутствие конкретики в предложениях. По его мнению, в отличие от конкретных предложений, как, например, от президента Турции Реджепа Эрдогана, призывы Папы к миру воспринимаются скорее как абстрактные.

Недавно Эрдоган предложил идею мирного саммита с участием России, которую президент Украины Владимир Зеленский отклонил, подчеркнув необходимость разработки детального плана мирного урегулирования вовлеченными странами до привлечения к обсуждению российской стороны.

#новости
Источник: bfm.ru
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