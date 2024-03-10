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Mirakl
Дубай вводит налог для иностранных банков
Дубай объявил о введении 20% налога для иностранных банков, действующих в эмирате

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Власти Дубая объявили о новом налоге в размере 20% для всех иностранных банков, работающих на территории эмирата. Это решение касается кредитных организаций, за исключением тех, что функционируют под эгидой Международного финансового центра Дубая. При этом уточняется, что за нарушение нововведений банки могут столкнуться с штрафом до 500 тысяч дирхамов, а при повторном нарушении — штраф удваивается.

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Эксперт по международному налогообложению Рустам Вахитов отметил, что подобные меры налогообложения иностранных банков не являются чем-то новым для Дубая и, по сути, уже долгое время присутствуют в различных формах. Важно, что данное решение не влечет за собой непосредственных последствий для клиентов банков, поскольку касается исключительно налогообложения самих банковских учреждений.

Вахитов также подчеркнул, что изменения в системе налогообложения Дубая свидетельствуют о ее развитии и упорядочении. При этом количество иностранных банков в эмирате, которых коснется новый налог, не превышает сотни, что делает это нововведение затрагивающим лишь ограниченное число учреждений. Закон вступит в силу с начала следующего налогового периода после его публикации, что оставляет банкам время для адаптации к новым условиям.

#новости
Источник: bfm.ru
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