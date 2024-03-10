США выразили угрозу наложить санкции на австрийский Raiffeisen Bank International за его деятельность в России, ссылаясь на возможное финансирование российских вооруженных сил

Власти Соединенных Штатов выразили озабоченность по поводу операций Raiffeisen Bank International (RBI) в России, предостерегая австрийский финансовый институт о возможности наложения санкций. По информации EUObserver, основанной на документах американского Министерства Финансов, Raiffeisen может столкнуться с исключением из финансовой системы США, если будет продолжать поддерживать российские вооруженные силы финансово.

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В начале марта в Вену прибыла Анна Моррис, представитель Министерства Финансов США, чтобы лично передать властям Австрии и руководству банка предупреждение Вашингтона. По заявлению RBI EUobserver, банк предпочитает не обсуждать публично детали встречи с представителями правительства.

Эта встреча получила освещение в австрийских СМИ, включая Die Presse, где было отмечено, что одной из тем разговора Моррис в Вене должно было стать соблюдение санкций против России, особенно в контексте деятельности сербского филиала Raiffeisen.