БелАЗ ввел в эксплуатацию карьерный самосвал с новым электродвигателем ДАТ-740М, разработанным в ответ на уход с российского рынка ведущих мировых производителей

Белорусский автопром поднялся на новую ступень инноваций, представив миру самосвал БелАЗ повышенной грузоподъемности с электродвигателем ДАТ-740М собственной разработки. Этот проект стал возможен благодаря совместным усилиям специалистов с "Завода транспортного электрооборудования" и экспертов из ПИШ "Моторы будущего". Новинка, способная перевезти до 240 тонн груза, оснащена уникальным асинхронным тяговым двигателем, созданным как ответ на отток из России таких мировых лидеров промышленности, как Siemens и General Electric.

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Руслан Хаджаев, ведущий разработчик, поделился трудностями, с которыми столкнулась его команда на пути к созданию двигателя. Новаторские идеи и уникальные производственные методы были ключом к успеху. После серии тестов на территории БелАЗа двигатель ДАТ-740М успешно продемонстрировал свою работоспособность и высокую производительность.

Ситуация на международном рынке, осложненная уходом значимых западных производителей General Motors и Siemens, стимулировала местные предприятия к развитию собственных технологических решений в сфере тяжелого машиностроения. Инициатива БелАЗа является ярким примером того, как отечественные разработки могут заменить зарубежные аналоги, обеспечивая независимость и продвигая промышленный прогресс в стране.