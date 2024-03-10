В сентябре 2024 года в России начнутся продажи Thuraya Skyphone — спутникового смартфона с выдвижной антенной для связи в отсутствие мобильного покрытия.

Ожидается, что в сентябре этого года жители России получат возможность приобрести инновационный гаджет — спутниковый смартфон Thuraya Skyphone. Устройство обладает дисплеем на 6,67 дюйма с технологией AMOLED, покрытым защитным стеклом Gorilla Glass, что обеспечивает яркость и четкость изображения в любых условиях. В недрах смартфона скрывается восьмиядерный процессор Qualcomm, а работает он под управлением операционной системы Android версии 14, предоставляя пользователям доступ к последним программным новинкам и приложениям.

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Фотолюбители оценят фронтальную камеру с разрешением 50 мегапикселей и основную с тремя модулями, которые позволяют делать высококачественные снимки и видео. К тому же, устройство имеет степень защиты IP67, что делает его неприхотливым к условиям использования, будь то пыль или влага.

Основное преимущество Thuraya Skyphone заключается в его способности поддерживать спутниковую связь благодаря наличию выдвижной антенны. Это означает, что даже в самых удаленных уголках России, где традиционное мобильное покрытие недоступно, пользователи смогут оставаться на связи. Данный функционал особенно ценен для путешественников, людей, работающих в отдаленных регионах, и в ситуациях, когда необходима экстренная связь.

Продажи Thuraya Skyphone в России организует партнер Thuraya, компания GTNT, а устройство будет доступно на рынке с сентября 2024 года. Хотя стоимость пока не объявлена, можно ожидать, что она будет соответствовать уникальным возможностям и характеристикам смартфона.

Этот шаг Thuraya укрепляет ее позиции на российском рынке спутниковой связи, где уже представлен ее первый спутниковый смартфон на Android, выпущенный в 2018 году. Помимо увеличения количества доступных спутников и развития сетей связи нового поколения, таких как 5G и 6G, Thuraya Skyphone станет важным элементом инфраструктуры связи, обеспечивающим непрерывное общение в любых условиях.