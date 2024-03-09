Лаборатория MIT разработала метод производства платьев, обеспечивающий идеальную посадку благодаря использованию термоусадочных волокон и тепловой обработке

Лаборатория самосборки MIT (MIT Self Assembly Lab) разработала прототип метода производства платьев 4D Knit, обеспечивающего идеальную посадку с помощью тепловой обработки. В процессе создания платья используются термоусадочные волокна, которые компьютерно вплетаются в ткань. Затем с помощью робота с тепловой пушкой определенные участки волокон подвергаются термической обработке, что позволяет добиться идеальной формы и размера платья.

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Этот инновационный метод представляет собой сотрудничество лаборатории с модной компанией Ministry of Supply и позволяет создавать одежду, идеально подходящую каждому человеку. Одно из главных преимуществ данной технологии - возможность многократной перенастройки формы платья посредством повторной тепловой обработки, что дает шанс на изменение стиля без необходимости покупки новой одежды.

Благодаря применению термоусадочных волокон и 3D-вязки, платье изготавливается как единое целое без образования отходов ткани. Такой подход не только экономит материалы, но и исключает проблему непроданных изделий из-за неподходящего размера или вышедшего из моды стиля.

На данный момент технология 4D Knit Dress еще не коммерциализирована, но ее демонстрация прошла в флагманском магазине Ministry of Defense. Этот метод производства может радикально изменить промышленность моды, делая одежду более персонализированной и устойчивой к изменениям в предпочтениях потребителей.