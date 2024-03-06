OpenAI публикует выдержки из старых писем Илона Маска

В ответ на судебный иск Илона Маска, OpenAI обнародовало фрагменты старой переписки с основателем Tesla и SpaceX. Сообщения подчеркивают, что Маск поддерживал переход компании к прибыльной модели деятельности, желая при этом обладать большим контролем над процессом.

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Из обмена сообщениями видно, что в начальный период своего существования OpenAI искало пути финансирования для создания конкурента Google DeepMind. Маск, заявивший о вложении в компанию более $100 миллионов, по словам OpenAI, на самом деле внес меньше 45 миллионов. Остальную сумму предоставили другие инвесторы.

Дискуссии 2017 года касались возможности достижения цели OpenAI — разработки системы искусственного общего интеллекта (AGI) в интересах общества. Маск и руководство OpenAI пришли к выводу о необходимости создания прибыльного подразделения. В письмах отмечалось, что OpenAI может отказаться от полностью открытого исходного кода в пользу модели, при которой разработки будут доступны для общего блага.

Основным камнем преткновения стало желание Маска контролировать новое подразделение, включая большинство акций и руководство компанией. После недопониманий Маск предложил интегрировать OpenAI в Tesla, что, по его мнению, обеспечило бы необходимые миллиардные инвестиции. Не достигнув согласия, Маск покинул OpenAI, сомневаясь в ее успехе без значительного финансирования.

Сейчас спор Маска с OpenAI достиг суда, где одним из вопросов стала законность модели с ограниченной прибылью, предложенной OpenAI после его ухода. Сообщения также указывают на партнерство OpenAI с Microsoft, которое Маск критикует за отход от изначальной миссии компании в пользу максимизации прибыли.