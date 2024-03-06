Европейский союз начал расследование в отношении импорта китайских электромобилей, подозревая недобросовестную конкуренцию из-за государственных субсидий Китая.

Европейский союз начал расследование против импорта китайских электромобилей, предполагая, что государственные субсидии Китая способствуют недобросовестной конкуренции. Это решение может привести к введению ретроспективных пошлин уже в июле текущего года, установив препятствия для растущего притока дешевых электромобилей из Китая.

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Согласно источникам, начиная с октября 2023 года, когда было объявлено о расследовании, импорт электромобилей из Китая в Европу увеличился на 14%. Это вызвало озабоченность среди европейских производителей и подтолкнуло ЕС к действиям против возможного демпинга.

Китайская торговая палата в ЕС выразила недовольство по поводу этих мер, указывая на то, что увеличение импорта отражает растущий спрос со стороны европейских потребителей и назвала расследование проявлением протекционизма.

С другой стороны, Европейская комиссия подчеркивает, что расследование проводится в соответствии с международными правовыми стандартами и направлено на обеспечение честной конкуренции на рынке.

Между тем, китайский автопроизводитель BYD активно нацелен на европейский рынок, планируя занять место среди пятерки лидеров на европейском рынке электромобилей и расширить свое присутствие в 15 странах Европы.