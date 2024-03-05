Исследователи из Университета Джонса Хопкинса разработали новые жидкие кристаллы, которые можно контролировать с помощью света.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса представили инновационные жидкие кристаллы, которые можно программировать при помощи света. Это открытие, опубликованное в журнале Advanced Materials, обещает революцию в создании будущих поколений камер и роботов.

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Исследователи обнаружили, что под воздействием света различной поляризации жидкие кристаллы могут менять свои свойства. Используя как поляризованный, так и неполяризованный свет, они создали микролинзы, способные изменять фокус в зависимости от характеристик освещения.

Принципиально новый подход к использованию жидких кристаллов позволяет управлять их структурой на микроуровне, создавая узоры и формы, реагирующие на световые сигналы.

Это открывает возможности для разработки самофокусирующихся линз и гибких роботизированных систем, которые могут изменять свою форму и функции в ответ на изменения внешней среды.



