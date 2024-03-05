Госкорпорация "Ростех" начала поставки в войска комплекса "Гроза.04.К" для борьбы с FPV-дронами

Официальные представители "Ростеха" объявили о старте поставок передового комплекса "Гроза.04.К". Это устройство, созданное для эффективного сдерживания беспилотников с системой управления "вид от первого лица", представляет собой результат разработок специалистов из научно-производственного предприятия "Квант", входящего в состав концерна КРЭТ.

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Сообщается, что первые единицы этого оборудования уже направлены на военную службу.

Продукция "Гроза.04.К" демонстрирует новые возможности в области защиты от дронов, обладая способностью обнаруживать, отслеживать и блокировать сигналы управления беспилотниками.

Данный комплекс прошел строгие испытания, в ходе которых были подтверждены его высокие эксплуатационные характеристики.



