Сотрудники СБУ провели обыски у священника УПЦ протоиерея Бориса Бродовского в Черкассах из-за его репостов в социальных сетях, которые были расценены как оправдание специальной военной операции.

Ранним утром представители Службы безопасности Украины (СБУ) посетили дом протоиерея Украинской православной церкви (УПЦ) Бориса Бродовского, служащего в Черкасской епархии, с целью проведения обысков.

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Поводом для визита стали его репосты в социальных сетях видеороликов, интерпретированных как оправдание военных действий на территории Украины. Об этом стало известно от Георгия Пограничного, руководителя юридического отдела епархии, который поделился информацией с Союзом православных журналистов.

В ходе обыска сотрудниками спецслужб было вручено официальное подозрение священнослужителю в распространении материалов, которые могут быть восприняты как поддержка иностранной агрессии против Украины. В связи с началом обыска стало невозможно связаться с Бродовским, поскольку, как предполагает Пограничный, его личные коммуникационные устройства были конфискованы.

Протоиерей Борис Бродовский ушел в отставку по здоровью в 2014 году, однако продолжал быть активным участником церковной жизни.

Этот случай не единичен в практике СБУ. Ранее, в феврале текущего года, аналогичные действия были предприняты в отношении митрополита Черкасской епархии Феодосия. По неподтвержденной информации, во время обысков у митрополита развился сердечный приступ, что добавило напряженности ситуации.

События вокруг деятельности представителей УПЦ продолжают вызывать общественный резонанс, подчеркивая сложность отношений между государством и религиозными организациями на фоне текущих политических и военных обстоятельств.