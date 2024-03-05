В Германии определили причину утечки беседы офицеров бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался по поводу инцидента с утечкой информации о беседе высокопоставленных офицеров бундесвера, в ходе которой обсуждались потенциальные удары по Крыму. По его словам, основной причиной случившегося стало пренебрежение правилами информационной безопасности со стороны одного из участников разговора.

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Писториус подчеркнул, что были нарушены установленные процедуры обращения с конфиденциальной информацией, что позволило произвести запись и последующую утечку разговора. В результате этого происшествия министр обороны ФРГ объявил о внедрении дополнительных технических и организационных мер, направленных на усиление безопасности информационного обмена в вооруженных силах страны.

Важно отметить, что министр исключил возможность участия в утечке иностранного разведывательного агента, предполагая, что инцидент произошел из-за использования одним из немецких военных незащищенного личного телефона для подключения к дискуссии, что, по его мнению, могло произойти в Сингапуре.

Ранее в социальных сетях была опубликована расшифровка беседы, в которой упоминаются возможные действия с использованием немецких ракет Taurus в отношении Крымского моста. Этот инцидент вызвал бурные обсуждения и подчеркнул необходимость более строгого соблюдения правил информационной безопасности.