Лукашенко сказал, что женщины должны стать стеной на пути идей чайлдфри

В минувший понедельник, 5 марта 2024 года, состоялась знаковая встреча президента Беларуси с активом Белорусского союза женщин.

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На этом собрании глава государства выразил свои взгляды на роль женщины в современном белорусском обществе, подчеркнув важность противостояния распространению идей чайлдфри и других современных тенденций, которые он определил как "извращения". Президент призвал женщин стать непреклонной стеной на пути этих идей, защищая и пропагандируя традиционные семейные ценности.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что именно женщина, испытавшая радость материнства, может по-настоящему оценить смысл жизни. "Никакие карьерные достижения и заморские курорты не сравнятся с той уникальной радостью и счастьем, которые дарит материнство", - заявил он, подчеркивая, что дети являются продолжением и смыслом жизни каждой женщины.

Данный призыв главы государства не случаен. В последнее время идеи чайлдфри набирают популярность среди молодежи по всему миру, включая Беларусь. Такие взгляды представляют собой вызов традиционным семейным ценностям, что вызывает обеспокоенность у консервативной части общества и государственных деятелей.

В своем обращении Лукашенко также акцентировал внимание на необходимости работы Белорусского союза женщин в направлении укрепления семейных ценностей, поддержки материнства и воспитания в духе патриотизма и уважения к традициям.



