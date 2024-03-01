Власти Армении обдумывают планы по самостоятельной охране международного аэропорта Звартноц, сейчас охраняемого российскими пограничниками.

Правительство Армении взялось за рассмотрение стратегии, направленной на укрепление самостоятельного управления безопасностью своих воздушных границ, особенно в контексте операций в ереванском аэропорту Звартноц.

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Вопрос о пересмотре необходимости нахождения российских пограничных сил на территории аэропорта обсуждается на высоком уровне, как сообщил Артур Ованнисян, представитель парламентской фракции "Гражданский договор".

Дискуссии по данной теме активизировались как в политических, так и в общественных кругах Армении, подчеркивая значимость вопроса для национальной безопасности.

Отдельное внимание уделено мнению депутата Владимира Варданяна, который настаивает на необходимости, чтобы армянские военные силы взяли на себя ответственность за охрану воздушного пространства страны.

Это предложение выдвигается на фоне глубоких размышлений о будущем аэропорта Звартноц как ключевой точки для международных связей и важного актива в структуре национальной безопасности Армении.