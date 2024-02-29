Google Pixel 8 признали лучшим смартфоном на MWC 2024

На выставке MWC 2024, проходившей в Барселоне, Google Pixel 8 был высоко оценен экспертами и зрителями, получив звание "Лучший смартфон года". Это признание стало результатом превосходства Google в интеграции инноваций и высокой производительности в своем новейшем устройстве.

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Среди ключевых характеристик, которые выделили Pixel 8 на фоне конкурентов, стал 6,2-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий плавное и детализированное изображение. Особое внимание привлекает максимальная яркость дисплея в 1400 нит, что делает экран читаемым даже в самых ярких солнечных лучах.

За производительность Pixel 8 отвечает новейший процессор Tensor G3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти, что гарантирует высокую скорость работы и эффективное выполнение многозадачности. В качестве фотографического инструмента в Pixel 8 используется основная камера на 50 Мп и ультраширокоугольный сенсор на 12 Мп, что позволяет запечатлеть моменты с высокой степенью детализации и широким углом обзора.

Особенностью Pro-версии является ее расширенный экран с повышенным разрешением, тройная камера для еще большей гибкости при съемке, увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ и аккумулятор повышенной емкости, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Помимо Pixel 8, на MWC 2024 были представлены и другие значимые новинки, включая бюджетный камерофон от ZTE, что демонстрирует всеобъемлющее развитие сферы мобильных устройств и технологий.