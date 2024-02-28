Новая игра в мире Pokémon: Представлен трейлер игры "Легенды Z-A" на мероприятии Pokémon Presents

На вчерашнем мероприятии Pokémon Presents были раскрыты первые детали о новой игре в серии Pokémon, получившей название "Легенды Z-A". Разработкой игры занимается известная студия Gamefreak, ответственная за множество предыдущих успешных проектов в мире Pokémon.

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В отличие от предыдущей игры "Легенды: Аркейс", действие новой игры переносится в современный регион Калос. Этот регион, знакомый многим поклонникам по играм шестого поколения (X и Y), обещает стать увлекательным местом для новых приключений.

Особое внимание привлекает город Люминов, который, судя по трейлеру, проходит через период активной реконструкции. Возможно, игрокам предстоит принять участие в этом процессе и влиять на развитие города, делая его более привлекательным для жизни как для людей, так и для покемонов.

Помимо этого, ожидается, что в "Легендах Z-A" будут представлены новые покемоны, уникальные игровые механики и интересные сюжетные линии, которые подарят игрокам увлекательный игровой опыт.

Релиз игры "Легенды Z-A" запланирован на 2025 год для консолей Nintendo Switch. Ожидается, что игра выйдет одновременно по всему миру, принося радость миллионам поклонников серии Pokémon.







