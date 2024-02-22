Специалисты Angara Security предупреждают о мошенничестве с подделками платежной системы Qiwi после отзыва ее лицензии.

После отзыва лицензии у QIWI Банка, специалисты компании Angara Security зафиксировали резкий рост числа доменов, имитирующих официальные сайты платежной системы. Ситуация стала благоприятной для мошенников, стремящихся использовать создавшийся информационный вакуум в своих целях. За короткий промежуток времени было зарегистрировано более 200 новых доменов с именами, схожими с Qiwi, в различных зонах – от .com до .cn. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущим количеством подобных сайтов, насчитывавшим около 667 до потери лицензии QIWI Банком.

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Эксперты по защите бренда из Angara Security выделяют несколько основных сценариев, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Среди них – создание сайтов-пустышек, площадок для переадресации на мошеннические ресурсы и киберсквоттинг, то есть регистрация доменов с целью их дальнейшей продажи или использования в недобросовестных целях. Предполагается, что в ответ на угрозу фишинга QIWI также может начать скупку подобных доменов для защиты своих пользователей от мошеннических атак.

Особое внимание специалисты уделяют опасности попадания на фишинговые сайты, поскольку это может привести к утечке личных и финансовых данных пользователей. В такой ситуации рекомендуется обращаться только к официальным источникам информации – сайтам QIWI и сообщениям от Банка России, чтобы избежать возможных рисков и сохранить свои средства и данные в безопасности.