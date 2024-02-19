Европейский Союз рассматривает вопрос о наложении штрафа в размере $538 миллионов на компанию Apple после жалобы Spotify о недобросовестной конкуренции через антимонопольные практики в App Store.

Apple находится под угрозой получения крупного штрафа в размере около $538 миллионов от Европейского Союза. Это следствие жалобы Spotify, поданной еще в 2019 году, в которой утверждается, что американский технологический гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, используя антимонопольные методы для подавления конкуренции среди музыкальных стриминговых сервисов.

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Согласно отчету, опубликованному китайским технологическим изданием UDN и цитируемому Financial Times, Европейский Союз планирует оштрафовать Apple на сумму 500 миллионов евро за нарушение антимонопольных законов ЕС через правила App Store, которые якобы препятствуют конкуренции. Этот штраф предполагается объявить в начале марта и будет сопровождаться решением о том, что Apple недопустимо ограничивала конкуренцию.

Одной из ключевых жалоб Spotify было то, что Apple накладывает 30-процентную комиссию на все покупки, совершенные через систему внутриприложных покупок App Store, что вынудило Spotify увеличить стоимость подписки для своих пользователей и поставило сервис в невыгодное положение по сравнению с Apple Music.

В ответ на обвинения представитель Apple заявил, что App Store способствовал росту Spotify и выразил надежду на завершение расследования ЕС, поскольку, по их мнению, жалоба не имеет под собой оснований. Также Apple сталкивается с необходимостью адаптироваться к новым требованиям Акта о цифровых рынках ЕС, включая разрешение на использование сторонних магазинов приложений и альтернативных способов оплаты для разработчиков.



