Астрономы обнаружили, что звезды, проходящие мимо Солнечной системы, могут влиять на орбиты планет, включая Землю, что, в свою очередь, влияет на изменения климата.





Исследователи из Института планетарных наук под руководством Натана Кайба и Шона Раймонда из Лаборатории астрофизики Бордо использовали компьютерное моделирование, чтобы взглянуть на орбитальное развитие Земли и других планет Солнечной системы назад во времени. Они установили, что гравитационное воздействие проходящих звезд может объяснить некоторые из замеченных изменений в орбитах планет, которые, в свою очередь, связаны с изменениями климата на Земле.

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На примере палеоцен-эоценового теплового максимума, произошедшего 56 миллионов лет назад, когда температура Земли повысилась на 5-8 градусов Цельсия, ученые предполагают, что высокая эксцентричность орбиты Земли могла быть вызвана именно такими звездными встречами. До этого считалось, что орбитальные изменения планеты более предсказуемы и менее подвержены влиянию внешних факторов.

Особенно важным является проход мимо Солнца звезды HD 7977 около 2,8 миллиона лет назад. Ученые считают, что это событие могло существенно повлиять на орбитальную эволюцию Земли и других планет Солнечной системы, начиная примерно с 50 миллионов лет назад. Однако точное влияние зависит от минимального расстояния прохождения, которое до сих пор определено с большой степенью неопределенности.