NASA перенесла запуск своего ультрафиолетового телескопа UVEX на два года вперед, теперь старт намечен на 2030 год

NASA объявило о задержке запуска своей новой ультрафиолетовой обсерватории UVEX до 2030 года. Этот проект, который должен был отправиться в космос в 2028 году, столкнулся с финансовыми препятствиями в астрофизической программе агентства.

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Миссия UVEX, бюджет которой составляет $300 миллионов, нацелена на проведение всенебесного обзора в ультрафиолетовом спектре. Это позволит ученым лучше понять природу галактик и отслеживать космические события, такие как слияния нейтронных звезд. Руководит миссией астроном из Caltech, Фиона Харрисон, ранее работавшая над миссией NuSTAR.

Задержка связана с "бюджетными вызовами" в портфолио астрофизического отделения NASA, что требует удлинения фазы B проекта. Эта фаза включает в себя начальные работы по дизайну и предварительный обзор проекта. Такой шаг позволит агентству сосредоточиться на уже разрабатываемых миссиях, не снижая при этом поддержку инновационной идеи UVEX.

Кроме UVEX, NASA также рассматривало другие проекты, включая миссии MoonBEAM и LEAP, предложенные как более дешевые альтернативы. Однако в итоге агентство не выбрало ни один из этих проектов для разработки, также ссылаясь на бюджетные ограничения.

Представители NASA подчеркнули, что в условиях ограниченного бюджета агентство стремится обеспечить сбалансированный портфель проектов, приоритизируя миссии, находящиеся на стадии активной эксплуатации, и поддерживая исследовательские гранты.