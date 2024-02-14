Microsoft планирует представить планы по расширению доступности своих эксклюзивных игр для платформ Nintendo Switch и Sony PlayStation, что может изменить динамику на рынке видеоигр и завершить многолетний конкурентный бой за эксклюзивные титулы.

Microsoft в скором времени может радикально изменить правила игры на рынке консолей, предложив свои эксклюзивные игры для конкурентных платформ Nintendo Switch и Sony PlayStation.

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Это событие, которое может закончить многолетнюю борьбу за эксклюзивные титулы, ожидается быть официально объявленным на специальном подкасте с участием руководителей Xbox уже на этой неделе.

По информации от Eurogamer и The Verge, в перечень игр, которые могут стать доступными на других платформах, входят известные названия как Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, а также ожидаемые новинки вроде Starfield и Indiana Jones.

Расширение доступности игр Microsoft на конкурентных платформах может стать стратегическим шагом компании в поиске новых рынков сбыта и возможностей для увеличения доходов от игрового сегмента, особенно учитывая недавние приобретения Microsoft в лице ZeniMax Media Inc. и Activision Blizzard.