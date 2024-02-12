Несмотря на задержки в связи с ожиданием лицензии от FAA, SpaceX активно готовится к третьему испытательному полету своей ракеты Starship.

SpaceX перешла к активной фазе подготовки своей ракеты Starship к третьему интегрированному испытательному полету (IFT-3), несмотря на замедление, вызванное ожиданием лицензии от Федерального управления гражданской авиации (FAA). После небольшого перерыва, связанного с разработкой нескольких ракет для тестовых запусков, компания отправила ускоритель и корабль на стартовую площадку.

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Новый этап разработки ракеты предполагает достижение цели создания первой в мире транспортной системы для межпланетных путешествий. Илон Маск, глава SpaceX, выразил уверенность в том, что их ракета следующего поколения сможет достичь Луны менее чем за пять лет.

Starship выделяется на фоне других космических запусков, таких как Space Launch System (SLS) от NASA, а также разработок Blue Origin и ULA, благодаря своей способности доставлять значительно больший груз на низкую околоземную орбиту (LEO), что критически важно для миссий на Марс.

В Техасе, на стартовой площадке, ракета уже собрана: 50-метровый второй этап Starship установлен на 70-метровый ускоритель Super Heavy. Это свидетельствует о восстановлении после ущерба, нанесенного стартовой площадке во время первого тестового полета в 2023 году.

Starship была выбрана NASA в качестве посадочного модуля для лунных миссий, что требует демонстрации способности к беспилотной посадке на лунную поверхность перед отправкой астронавтов. Пилотируемая посадка на Луну, запланированная в рамках миссии Artemis 3 на 2026 год, может стать новым рекордом дальности путешествия человека от Земли, если все пройдет по плану.