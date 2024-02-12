Эфиопия стала первой страной, запретившей ввоз автомобилей на бензине и дизеле, допуская только электромобили

Власти Эфиопии приняли решение ограничить импорт транспортных средств, разрешая въезд только электромобилям. Этот шаг направлен на продвижение устойчивого развития транспорта и ставит страну в ряды передовиков в этом направлении, опережая даже Европейский Союз, планирующий аналогичный запрет к 2035 году.

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Министерство транспорта и логистики Эфиопии подчеркнуло, что критическим фактором стали затраты в размере примерно $6 миллиардов на импорт нефтепродуктов в прошлом году. Сложности с закупкой бензина и дизеля на международных рынках из-за ограниченных валютных резервов также способствовали принятию этого решения.

Страна активно вкладывается в развитие энергетической инфраструктуры, в том числе в строительство крупнейшей в Африке гидроэлектростанции, которая уже начала работать в ограниченном режиме с февраля 2022 года. Несмотря на то, что проект ГЭС "Великое Возрождение Эфиопии" еще не достиг полной мощности в 6 000 мегаватт, предполагается, что он сможет выработать около 3 000 мегаватт.

Перед страной стоит задача улучшения инфраструктуры для зарядки электромобилей и повышения надежности электроснабжения. Вопросы о дате вступления новых правил в силу и о том, будут ли они распространяться на подержанные автомобили, пока остаются открытыми.