Исследование US PIRG показало, что MacBook и Chromebook имеют наихудшие показатели ремонтопригодности среди ноутбуков.

Недавно опубликованный отчет американской группы защиты интересов потребителей US Public Interest Research Group (PIRG) выявил, что ноутбуки брендов MacBook и Chromebook являются самыми проблематичными в вопросах ремонтопригодности. Анализ, вдохновленный французским индексом ремонтопригодности, акцентирует внимание на сложности разборки этих устройств, что, по мнению исследователей, является ключевым фактором для потребителей при оценке возможности ремонта.

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В ходе исследования было проанализировано 139 моделей лэптопов, среди которых 10 моделей Chromebook от таких производителей, как Acer, Asus, Dell и HP. Средний балл Chromebook по шкале ремонтопригодности составил 6.3 из 10, что ниже общего среднего показателя в 7.0. Это подчеркивает, что несмотря на их доступную стоимость, Chromebook в среднем оказываются более сложными в ремонте, чем лэптопы других брендов.

Apple оказалась на последнем месте среди брендов, предлагающих ноутбуки на других операционных системах, не относящихся к ChromeOS. Ноутбуки Apple получили оценку D за ремонтопригодность, где средний показатель легкости разборки составил всего 4 из 10, значительно уступая среднему баллу 7.3 у других производителей.

Исследование также отмечает, что компании, в том числе Apple и Google, активно выступают против законодательства, поддерживающего право на ремонт, что еще больше усложняет обслуживание их устройств. В отчете содержится призыв к производителям о необходимости либо продлевать поддержку устройств, либо предоставлять возможность сообществу самостоятельно обновлять программное обеспечение или устанавливать альтернативные операционные системы, чтобы предотвратить превращение устройств в ненужный мусор.