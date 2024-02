LG объявляет о специальном предложении, предоставляя бесплатный доступ к Apple TV+ на своих умных ТВ и мониторах в течение ограниченного времени

Apple TV+ на ограниченный период. Эта акция доступна как для новых, так и для текущих владельцев подходящих моделей ТВ и мониторов 4K или 8K, выпущенных за последние семь лет, включая серию "lifestyle screens" StanbyME.

Утверждается, что телевизоры LG - это лучший способ насладиться контентом Apple TV+ в 4K или 8K разрешении, благодаря поддержке Dolby Atmos и Dolby Vision, а также режиму Filmmaker Mode, представленному в последних моделях 2024 года.

Теперь LG предоставляет возможность своим пользователям оценить эти функции самостоятельно, предлагая бесплатный доступ к "премиум" шоу и фильмам Apple, таким как "Ted Lasso" и "Killers of the Flower Moon". Пробный период длится 3 месяца и активируется через приложение Apple TV на пользовательском интерфейсе LG. Акция действует для телевизоров с поддержкой webOS 22, webOS 23 или webOS 24, выпущенных с 2018 по 2024 год, включая новые и необычные модели StanbyME и StanbyME Go.

Предложение действительно с 6 февраля по 30 апреля 2024 года для пользователей в 93 странах, где работает LG, с небольшими отличиями в условиях для определенных стран, в зависимости от доступности версий webOS.