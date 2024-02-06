TSMC подтвердила начало второго этапа проекта JASM в Японии с участием Toyota.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, объявил о запуске второго этапа своего амбициозного проекта в Японии - JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.), в который теперь вовлечена и автомобильная корпорация Toyota. Этот шаг стал частью стратегии компании по расширению глобального производства и удовлетворению растущего спроса на чипы.

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JASM, созданный совместно с Sony и Denso, и теперь с участием Toyota, станет гигафабрикой, способной производить более 100 000 пластин в месяц. Производственные мощности охватят чипы с технологическими процессами от 40 нм до 6/7 нм, что значительно расширяет спектр возможных приложений - от автомобильных и промышленных до потребительских и решений для высокопроизводительных вычислений.

Структура владения JASM представлена следующим образом: TSMC - 86,5%, Sony - 6%, Denso - 5,5%, Toyota - 2%. Общая стоимость проекта превысит 20 миллиардов долларов США, с значительной поддержкой со стороны японского правительства, предположительно покрывающего более половины расходов.

Первый этап фабрики JASM будет открыт уже в этом месяце, а строительство второго этапа начнется в конце 2024 года, с планами начать производство чипов в 2027 году. Это расширение не только укрепит позиции TSMC в мировой индустрии полупроводников, но и ожидается, что окажет значительное влияние на экономику региона, создавая тысячи рабочих мест и привлекая дополнительные инвестиции от других компаний.