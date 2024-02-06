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Mirakl
Бета-обновление PS5 улучшает звук динамика и шумоподавление микрофона контроллера DualSense
Sony анонсировала очередное бета-обновление для PS5 с улучшениями аудиофункций контроллера DualSense, включая более высокую громкость динамика и улучшенное шумоподавление микрофона

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Sony объявила о запуске нового бета-обновления для PS5. Первыми приглашения на участие в бета-тестировании получат ограниченное количество пользователей из США, Канады, Японии, Великобритании, Германии и Франции, и общедоступное обновление ожидается в ближайшие месяцы.

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Основные улучшения в этом бета-обновлении PS5 связаны с аудиофункциями контроллера DualSense, как динамиком, так и микрофоном, благодаря новой системе шумоподавления.

Улучшения динамика контроллера. Теперь динамики контроллера способны воспроизводить более высокую громкость звука, обеспечивая более четкое восприятие звуков в играх и аудио в голосовом чате.

Улучшенное шумоподавление. Качество микрофонов в этих контроллерах было улучшено за счет новой модели машинного обучения с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет подавлять фоновый шум, связанный с нажатием кнопок и звуками игры, что в свою очередь обеспечивает более высокое качество голосового чата.

Для того чтобы насладиться улучшенным звучанием голосового чата при использовании микрофона контроллера, необходимо установить бета-программное обеспечение системы и обновить программное обеспечение контроллера. С этим обновлением вы можете ощутить, что звуки, исходящие из динамика контроллера, звучат громче. Громкость динамика контроллера можно регулировать через центр управления.

Кроме того, бета-обновление PS5 добавляет возможность пользователям, смотрящим экран Share Screen в полноэкранном режиме, добавлять указатели и эмодзи для взаимодействия с ведущим.

Зрители могут перемещать указатель, отправлять сигналы или рисовать на общем экране, что позволяет выделить определенные объекты или области и точнее взаимодействовать с ведущим игроком. Пользователи PlayStation 5 теперь могут настраивать яркость индикатора питания с помощью новой функции. Доступны три варианта яркости: Яркий (стандартный), Средний и Тусклый.

#новости #ps5
Источник: wccftech.com
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