Наружная поверхность Apple Vision Pro, называемая "ламинированным стеклом", оказалась из пластика

Первый профессиональный тест на прочность гарнитуры Apple Vision Pro Mixed Reality вызвал неожиданные результаты. За $3 500 наружная поверхность этой гарнитуры, называемая "ламинированным стеклом", оказалась не из стекла, а из пластика. Это стало ясно после теста на устойчивость к царапинам, где она поцарапалась уже на уровне Мооса 2, вместо ожидаемого Мооса 6.

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Это решение, вероятно, принято для повышения устойчивости к падению, но означает, что гарнитура подвержена царапинам при малейшем контакте с ключами, монетами и другими металлическими предметами.

Замена этого слоя обойдется в $799, как указано в тесте на прочность. В связи с этим Apple предлагает пушистый чехол за $200, чтобы предотвратить повреждения.

Кроме того, нельзя использовать бумажные салфетки для чистки внутренних линз, так как они также подвержены царапинам. Гарнитура оказалась довольно прочной, но ее ремонтопригодность оставляет желать лучшего.