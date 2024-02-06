Компания Intel разрабатывает доступные процессоры Bartlett Lake-S для существующей платформы LGA 1700, предлагая возможность обновления без замены материнской платы

Компания Intel, похоже, готовит сюрприз для пользователей сокета LGA 1700, предлагая им новые варианты процессоров. Согласно утечке от RedGamingTech, речь идет о процессорах Bartlett Lake-S, которые, возможно, будут использовать существующий сокет LGA 1700 после обновления BIOS.

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Эти процессоры, называемые "Bartlett Lake", могут стать заменой существующим процессорам 14-го поколения Core. Утечка также указывает на схожую архитектуру с процессорами Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, возможно, с увеличенным L3-кешем.

Интересно, что Bartlett Lake-S может предложить вариант процессоров с 12 большими ядрами и без ядер E. Это может быть связано с их первоначальным назначением в сетевых и краевых устройствах, а не в компьютерах.

Однако, основным преимуществом Bartlett Lake-S, по всей видимости, станет их доступная цена. Утечка утверждает, что Intel стремится снизить стоимость этих процессоров, чтобы они могли быть доступными для пользователей, не готовых переходить на новую платформу.

Пока неизвестно, когда именно появятся процессоры Bartlett Lake-S и какие конкретно модели будут доступны. На данный момент остается множество неизвестных вопросов, включая конфигурации и наименования.