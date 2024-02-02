Будущая портативная консоль Sony станет частью линейки PlayStation 6 и будет ориентирована прежде всего на японский рынок

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На подходе новинка от Sony – портативная игровая консоль, оснащенная чипом от AMD, которая позволит наслаждаться играми, разработанными для PlayStation 4 и PlayStation 5. По информации, раскрытой в видеоролике на канале Moore's Law is Dead, Sony намерена возродить своё присутствие в нише портативных игровых устройств благодаря этому амбициозному проекту.

На данный момент проект находится на стадии предварительного проектирования, и до его официального дебюта предстоит ожидать не меньше двух лет.



Характеристики предстоящей портативной консоли PlayStation пока окончательно не утверждены, но предполагается, что она включит в себя 18 вычислительных блоков для обеспечения безупречной работы с играми PS4 из PlayStation Store.

Также планируется поддержка игр для PS5, однако для их адаптации под новое устройство потребуются дополнительные обновления от разработчиков. Ожидается, что частота работы GPU новой системы не превысит 1.8 ГГц, что согласуется с переменными параметрами работы PlayStation 5.

Будущая портативная консоль станет частью линейки PlayStation 6 и будет ориентирована прежде всего на японский рынок, предлагая уникальную альтернативу стационарным устройствам.

Успех портативных устройств, таких как Nintendo Switch и Steam Deck, подтверждает спрос на мобильные игровые решения. Новая консоль от Sony с возможностью играть в домашние консольные игры в дороге может стать значительным шагом вперед для компании.