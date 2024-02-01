Владельцы гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro могут легко отсоединить батарейный блок с помощью инструмента для извлечения SIM-карты.

Владелец гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro поделился интересной особенностью: батарейный блок устройства можно легко отсоединить, используя обычный инструмент для извлечения SIM-карты. Это открытие противоречит первоначальным представлениям о том, что батарея неотделима от гарнитуры.

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Батарейный блок подключается к гарнитуре через порт Lightning, а не USB-C, что является типичным решением для продуктов Apple. Несмотря на давление со стороны Европейского союза, требующего переход на единый стандарт зарядки, компания выбрала для своего устройства привычный порт, хотя продажи гарнитуры пока не начались за пределами США.

Такой дизайн, по-видимому, был выбран намеренно, чтобы владельцы могли без проблем заменять батарею при необходимости. Apple предлагает дополнительные батарейные блоки по цене $199,99, что подчеркивает возможность их смены.

Когда Apple Vision Pro будет подготовлена к продаже на европейском рынке, вероятно, потребуется лишь замена кабеля на USB-C, чтобы избежать возможных ограничений на продажу. Модифицированный кабель Lightning, используемый в гарнитуре, покрыт плетеной оболочкой для дополнительной прочности и долговечности.

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Учитывая, что батарею можно извлечь, пользователи смогут облегчить устройство во время подключения к сети, что, безусловно, добавит комфорта при использовании Apple Vision Pro.