Серия портативных игровых устройств AYANEO FLIP, включающая модели с передовыми процессорами AMD Ryzen 7 8840U и уникальной системой охлаждения, открывает новые возможности для геймеров

Компания AYANEO представляет серию FLIP, включая модели FLIP DS и бюджетный вариант FLIP KB. Обе версии оснащены 7-дюймовыми экранами с частотой обновления 120 Гц и предлагают выбор между процессорами AMD Ryzen 7, три варианта объема памяти и новую систему охлаждения с большим теплообменником от AYANEO.

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После анонса мини-ПК AM02, AYANEO открывает предзаказ на серию FLIP, первоначально представленную в середине 2022 года. С тех пор устройства прошли серию модификаций, в том числе добавление модели с вторичным экраном.

Модели FLIP отличаются наличием вторичного дисплея и клавиатуры, при этом сохраняя одинаковые технические характеристики и размеры. В обоих случаях предлагаются процессоры AMD Ryzen 7 7840U и Ryzen 7 8840U. Важной особенностью Ryzen 7 8840U является внедрение технологии "Ryzen AI", при сохранении характеристик основного процессора и графики. Устройства комплектуются с оперативной памятью LPDDR5X, SSD PCIe 4.0, аккумулятором на 45 Вт·ч и новой системой охлаждения с расширенным теплообменником.

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Дополнительно, серия FLIP оборудована портом OCuLink (SFF-8612) с пропускной способностью до 64 Гбит/с, подключением USB4 (40 Гбит/с) и USB Type-C для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Цены начинаются от $699 за FLIP KB с APU Ryzen 7 7840U, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ на SSD. Модель FLIP DS обойдется на $40 дороже за аналогичные конфигурации, что делает стартовую цену $739. В линейке представлено всего 12 конфигураций, включая FLIP DS с Ryzen 7 8840U, 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ на SSD. Ожидается, что первые поставки начнутся в марте для моделей на Ryzen 7 7840U, а версии на Ryzen 7 8840U поступят в апреле.