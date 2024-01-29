Mozilla выражает недовольство из-за новых правил Apple в ЕС, согласно которым браузерам больше не нужно использовать движок WebKit. Это приведет к необходимости поддерживать две версии Firefox для разных регионов.

Mozilla заявляет о своем недовольстве в связи с новыми требованиями Apple, предъявляемыми к браузерам в Европейском Союзе. После обновления iOS до версии 17.4, браузерам больше не будет обязательно использовать движок WebKit, который используется в Safari. Однако представители Mozilla выразили разочарование этими изменениями.

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В интервью изданию The Verge представитель Mozilla заявил, что новые правила Apple приведут к необходимости поддерживать две отдельные версии браузера Firefox: одну для ЕС и другую для остального мира, включая США. Это станет дополнительной нагрузкой для компании, в то время как сама Apple такой нагрузки не испытает.

Firefox, выпущенный для iOS в 2015 году, по сути является оболочкой над кодом отображения веб-страниц Safari. Таким образом, Firefox на iOS не является полноценной версией браузера.

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Изменения в правилах Apple введены в соответствии с Актом о цифровых рынках (DMA) ЕС. Однако компаниям-разработчикам браузеров, включая Mozilla, придется поддерживать версию на основе WebKit вне ЕС, что усложняет разработку и поддержку продукта.