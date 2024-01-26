Дизайн упаковки Google Pixel 8a показывает, что смартфон будет доступен в черном цвете и поддерживает быструю зарядку 27 Вт. Ожидается, что устройство будет работать на Android 14 и может предложить функции ИИ, аналогичные серии Pixel 8. Pixel 8a обещает усилить конкуренцию в сегменте среднего класса.

Недавно появились фотографии розничной упаковки Google Pixel 8a, раскрывающие некоторые детали о предстоящем смартфоне от Google, запланированном к выпуску в ближайшие месяцы. Согласно этим фотографиям, новый Pixel 8a будет представлен в черном цвете и оснащен функцией быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Отмечается, что в комплект поставки не входит зарядное устройство.

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Из предыдущих сообщений стало известно, что Pixel 8a, возможно, будет использовать облегченную версию процессора Tensor G3, как и в последних моделях серии Pixel 8. Тем не менее, Google может внести изменения в характеристики процессора перед официальным запуском устройства.

Предполагается, что смартфон будет работать на операционной системе Android 14 из коробки и предложит ряд функций на основе искусственного интеллекта, которые ранее были доступны только в флагманской серии Pixel 8.

Фотографии также подтверждают, что Pixel 8a может стать одним из самых доступных смартфонов с возможностями ИИ на рынке. В свете традиционно высокого качества камер в смартфонах Pixel, многие ожидают увидеть, как Pixel 8a проявит себя в области фотографии и видеосъемки.

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С учетом наличия конкурентов в сегменте среднего класса, таких как Samsung Galaxy A55 и OnePlus 12R, появление Pixel 8a обещает привнести новую конкуренцию на рынок.