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Airbus объявил об открытии нового центра разработки водородных технологий ZEROe Development Center (ZEDC) на своем заводе в городе Штаде, Германия. Центр будет сосредоточен на ускорении разработки технологий композитных систем хранения и распределения жидкого водорода при криогенных температурах.
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Основной задачей ZEDC в Штаде является разработка экономически эффективных и легких водородных систем, включая криогенные водородные баки, из композитных материалов. Работа центра будет охватывать все этапы – от производства элементарных деталей до сборки и тестирования баков для жидкого водорода (LH2).
Сабин Клауке, технический директор Airbus, отметила, что открытие центра ZEDC, связанного с композитными материалами, в Германии укрепляет позиции компании в области исследований и технологий на территории страны. Это также обеспечит участие ведущих экспертов в проекте с самого начала, что способствует достижению целей Airbus по декарбонизации.
ZEDC в Штаде получает поддержку государственного финансирования и будет связан с планируемым Центром инноваций и технологий водорода (ITZ) в Северной Германии. Это сотрудничество направлено на реализацию потенциала водородных технологий и вклад в декарбонизацию авиационной промышленности.
Центр в Штаде является частью сети центров разработки технологий для декарбонизации аэрокосмической промышленности Airbus. Он дополняет деятельность других предприятий компании в Бремене (Германия), Нанте (Франция), Мадриде (Испания) и Филтоне (Великобритания), работающих над созданием водородного самолета к 2035 году.