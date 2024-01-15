Redmi Note 13 5G с процессором Dimensity 6080, 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED и основной камерой 108 МП представлен во всем мире

Компания Redmi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 13 5G, входящий в линейку своих устройств, которые теперь доступны для пользователей по всему миру. Давайте рассмотрим ключевые характеристики этой модели.

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Один из основных аргументов в пользу смартфона - это его дисплей. Redmi Note 13 5G оборудован 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Этот дисплей обладает частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит, что гарантирует качественное и комфортное отображение контента. Контрастность экрана составляет 5 000 000:1, а сертификации TÜV Rheinland обеспечивают защиту глаз пользователя от излишнего синего света.

Под капотом устройства находится процессор MediaTek Dimensity 6080 с 8 ядрами и максимальной частотой до 2,4 ГГц. Варианты памяти включают 6 ГБ оперативной памяти в паре с 128 ГБ встроенного хранилища или 8 ГБ ОЗУ в сочетании с 256 ГБ встроенной памяти. Также имеется поддержка расширяемой памяти до 1 ТБ.

Что касается аккумулятора, то Redmi Note 13 5G оборудован мощной батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Это обеспечивает долгое использование смартфона без необходимости частой зарядки.

Система камер включает 108-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 2-мегапиксельную макрокамеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Смартфон также оснащен 3,5-мм аудиоразъемом и поддержкой технологии Dolby Atmos для улучшенного звукового опыта.

В плане безопасности, Redmi Note 13 5G предлагает боковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица с использованием искусственного интеллекта.

Важно отметить, что смартфон поддерживает разнообразные варианты подключения, включая SIM 1 + гибридный (SIM или microSD), Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.3, NFC для беспроводных коммуникаций и инфракрасный передатчик для дополнительного удобства.

Redmi Note 13 5G предлагается в цветах Graphite Black, Ocean Teal и Arctic White, с начальной ценой от рекомендованной розничной цены в 229 долларов США. Этот смартфон представляет собой привлекательный выбор для тех, кто ищет доступное устройство с богатым функционалом.

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