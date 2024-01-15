Богатый интерфейс погоды Windows 11 появится на экране блокировки Windows 10.

Новая предварительная версия Windows 10 в настоящее время выпускается для участников программы Windows Insider в канале предварительной версии выпуска. Обновление включает в себя динамичные и интерактивные обновления о погоде. Например, при наведении курсора на погоду на экране блокировки, вы увидите дополнительную информацию о погодных условиях на день.

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Если вы вошли в систему, Microsoft Edge откроет полный прогноз погоды в MSN Weather. Этот будет включено по умолчанию, если ваш статус экрана блокировки установлен на "Нет".

Windows Central отмечает, что в обороте все еще находится около 1 миллиарда активных устройств с Windows 10, что существенно больше, чем 400 миллионов устройств, использующих Windows 11. Поэтому неудивительно, что Microsoft рассматривает возможность распространения этой функции и на Windows 10.

Помимо функции погоды, сборка Windows 10 19045.3992 также добавляет функцию настройки системы управления глазами, позволяющую резервное копирование настроек с бывшего устройства при настройке нового устройства, а затем автоматически устанавливать их на новом устройстве. В сборку также включено несколько исправлений ошибок.

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Хотя Microsoft ранее заявила, что завершила обновления Windows 10, в ноябре она объявила о планах также предоставить свой искусственный интеллект Copilot на Windows 10. По текущему плану, окончание поддержки Windows 10 запланировано на 14 октября 2025 года, но будет доступна продленная поддержка за дополнительную плату.