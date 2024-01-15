Apple закрывает свою команду ИИ в Сан-Диего и переносит сотрудников в Остин, Техас.

Компания Apple объявила о закрытии своего 121-человеческого подразделения искусственного интеллекта в Сан-Диего и о планах по консолидации этой команды на своем кампусе в Остине, штат Техас. Сотрудникам из Калифорнии предложено до конца февраля решить, готовы ли они переехать в Техас. Те, кто откажется от переезда, будут уволены из компании 26 апреля, сообщает Bloomberg.

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Это подразделение занимается анализом запросов, сделанных в виртуальном помощнике Siri, определяя, правильно ли он воспринял и ответил на вопросы. Команда также имеет офисы в Китае, Ирландии, Испании и Индии.

Ранее команда ИИ работала в арендованном офисе в Сан-Диего, и у сотрудников были планы на переезд в новый кампус Apple в этом районе. Однако теперь компания решила сосредоточить все усилия в Техасе.

Те сотрудники, которые согласятся на переезд, получат стипендию в размере $7,000 на релокацию и должны будут осуществить переход к новому месту работы до конца июня. Тем, кто откажется от переезда, будет выплачено четыре недели выходного пособия, плюс дополнительная неделя за каждый год работы в Apple. Также им будет предоставлено шесть месяцев медицинского страхования.

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Это решение Apple отражает стремление компании к централизации своих разработок в области искусственного интеллекта и эффективному управлению ресурсами. Перемещение команды ИИ в Техас также может быть связано с более выгодными налоговыми условиями и более низкими операционными расходами в этом штате.